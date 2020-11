Bora oltre fino a 100 km orari e pioggia al mattino: le previsioni per venerdì 20 novembre

Pioggia al mattino, Bora con raffiche fino a 100 km orari

Venerdì 20 novembre, secondo le previsioni Osmer, nella notte e di primo mattino saranno possibili piogge sparse, in mattinata miglioramento, con cielo poco nuvoloso. Soffierà Bora da sostenuta a forte, con raffiche fino a 100 km orari a Trieste. In serata farà piuttosto freddo.

Cielo sereno, Bora al mattino

Sabato 21 novembre, cielo in prevalenza sereno con possibili velature. Soffierà Bora da sostenuta a forte al mattino, in calo nel corso della giornata. Sarà più freddo rispetto ai giorni precedenti.

Cielo sereno, freddo con temperature sottozero

Domenica 22 novembre a l mattino cielo sereno e farà piuttosto freddo con temperature sottozero, oltre che su tutta la zona montana anche in gran parte della pianura, in giornata cielo poco nuvoloso. Temperature massime in lieve ripresa, soprattutto in pianura ed in quota, dove affluirà aria un po' più mite in giornata.