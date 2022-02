Pioggia in arrivo: le previsioni per il weekend

Pioggia

Sabato 19 febbraio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza coperto con probabili piogge sparse, più frequenti dal pomeriggio e più abbondanti verso Trieste. Foschie. Dalla sera le precipitazioni tenderanno a cessare, solo nella notte a Trieste, e soffierà Bora moderata.

Nuvoloso e Bora moderata

Domenica 20 febbraio, cielo in genere poco nuvoloso per qualche temporaneo annuvolamento. Di mattina soffierà Bora moderata sulla costa, in successiva attenuazione.

Cielo nuvoloso e piogge sparse

Lunedì 21 febbraio, cielo in prevalenza nuvoloso con possibili piogge sparse e deboli nevicate oltre i 700 m circa. Dal pomeriggio-sera miglioramento.