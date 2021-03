Cielo variabile e Bora sostenuta: le previsioni per il weekend

Sulla regione affluiscono, in quota, correnti fredde settentrionali mentre al suolo tra sabato e domenica si affermerà la Bora. Fino a sabato permarrà una certa instabilità pomeridiana.

Cielo variabile e Bora sostenuta

Sabato 20 marzo cielo variabile, soffierà Bora sostenuta, più forte dalla serata. nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio, eventualmente nevoso fino a quote basse.

Cielo sereno e Bora

Domenica 21 marzo al mattino cielo sereno con Bora sostenuta, nel pomeriggio cielo in genere poco nuvoloso o variabile e Bora in calo.

Cielo sereno

Lunedì 22 marzo cielo in genere sereno o poco nuvoloso. Soffierà vento da nord-est sostenuto in quota, in genere moderato sulle altre zone.