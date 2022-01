Cielo sereno, le previsioni per venerdì 14 gennaio

Cielo sereno

Venerdì 14 gennaio, secondo le previsioni Osmer, cielo in prevalenza sereno.

Cielo sereno e Borino, massime in aumento

Sabato 15 gennaio cielo in prevalenza sereno, le temperature massime saranno in aumento rispetto ai giorni precedenti. Soffierà Borino, specie a Trieste e sul Carso.

Cielo sereno

Domenica 16 gennaio tempo stabile con cielo in prevalenza sereno, ancora mite in quota per il periodo e con inversione termica al mattino nei bassi strati. Al mattino possibile lieve Borino sulla costa, specie a Trieste e sul Carso. In serata sarà più umido con possibili locali foschie sulla bassa pianura, specie verso il Veneto.