Possibili piogge e Bora: le previsioni per il ritorno in zona gialla

Per il ritorno in zona gialla il cielo del Friuli Venezia Giulia sarà in prevalenza nuvoloso o coperto. Saranno possibili precipitazioni sparse alternate a fasi di tempo migliore; più probabili in montagna e alta pianura. Neve oltre i 1500-1700 m circa, a quote più basse sulle Alpi Giulie. Sulla costa e zone orientali soffierà Bora moderata in calo nel pomeriggio.

Martedì 27 aprile

Cielo coperto con qualche pioggia in genere debole o moderata, forse localmente più abbondante sulle Prealpi e sulle zone orientali. Ci saranno comunque lunghe fasi senza piogge. Quota neve sui 1200-1500 metri circa, 1000 metri sul Tarvisiano. Su pianura e costa soffierà Bora moderata.

Mercoledì 28 aprile

Cielo variabile o nuvoloso. Non è esclusa la possibilità di qualche locale breve pioggia. Sulla costa soffierà Borino al mattino, brezza nel pomeriggio. Temperature più miti in quota.