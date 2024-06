La solidarietà degli studenti del Mib: ecco la raccolta fondi per la San Martino al Campo

Gli studenti MBA del MIB School of Management di Trieste hanno deciso di restituire alla città un po' dell'affetto ricevuto durante la loro permanenza, sostenendo la Comunità di San Martino al Campo. Attraverso una raccolta fondi, invitano la cittadinanza a partecipare a questa iniziativa per supportare le persone più deboli e in difficoltà. La Comunità, radicata nel tessuto sociale triestino, offre un'ampia gamma di servizi per l'integrazione e il supporto degli individui in difficoltà. Le donazioni possono essere effettuate online o di persona presso il "Bar Tivoli" in Piazza Oberdan.