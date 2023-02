“Alla ricerca di Simurg”, il progetto per aiutare i richiedenti asilo bloccati in Bosnia

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

“Alla ricerca di Simurg” è il nuovo progetto del Coro Voci dal Mondo e Giuseppina Casarin di Mestre, online su Produzioni dal Basso (prima piattaforma italiana di crowdfunding e social innovation) un viaggio in cui la musica è strumento facilitatore di conoscenza, solidarietà, incontro tra umanità e culture in movimento, con il quale i componenti vogliono richiamare l’attenzione e sensibilizzare sul tema della rotta balcanica, e portare un supporto concreto ai richiedenti asilo bloccati nei campi in Bosnia Erzegovina. Nel 2021 è nata la Carovana della Musica, dove cittadini italiani e migranti del Coro Voci dal Mondo, musicisti e scrittori, hanno realizzato incontri informativi, concerti, eventi, performance e in ogni tappa del viaggio hanno raccolto strumenti musicali da destinare ai migranti bloccati ai confini d’Europa.

La Carovana ha ripreso il suo percorso nell’agosto 2022 e ora, con questa nuova campagna di crowdfunding, si potrà avviare in Bosnia Erzegovina un progetto di incontro tra comunità locali e migranti, basato sulla musica e l’utilizzo degli strumenti musicali raccolti durante le tappe. In Italia infine, si potrà testimoniare questa straordinaria esperienza attraverso la realizzazione di un video-documentario ed eventi pubblici di ulteriore sensibilizzazione. I fondi raccolti serviranno per finanziare il viaggio, le azioni musicali e i concerti, il trasporto e la consegna degli strumenti musicali, e il contributo economico a sostegno del progetto artistico-musicale per l’incontro tra migranti e le comunità locali. Per maggiori informazioni sul progetto è possibile visitare questo link.