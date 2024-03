Rotta balcanica e migranti, a febbraio quasi 600 arrivi

TRIESTE - Disponibile il rapporto di monitoraggio di febbraio 2024 sui profili dei migranti in arrivo a Trieste dalla rotta balcanica incontrati da International Rescue Committee Italia e Diaconia Valdese durante le quotidiane attività di aggancio, informativa legale e prima assistenza. Sono 577 i nuovi arrivi a febbraio, il 10 per cento in meno di gennaio; di questi l'82 per cento sono adulti e il 17 per cento minori. Si tratta per il 92 per cento di casi di uomini. Sono principalmente afgani (304 gli arrivi), bengalesi (82), siriani (42), nepalesi (41), pakistani (31), turchi (28) ed egiziani (15). Di questi, 415 sono uomini adulti. L'80 per cento intende richiedere asilo a Trieste; 74 sono minori stranieri non accompagnati, la stragrande maggioranza dei quali vorrebbe proseguire alla volta di Germania, Francia e Svizzera, 11 i nuclei familiari e 30 donne adulte sole, principalmente nepalesi. Il 21 per cento del totale dei nuovi arrivati ha indicato la città di Trieste come destinazione finale (ma nessun nucleo familiare), il 5 per cento l'Italia e il 59 per cento l'estero.