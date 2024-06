"Trieste e la Belle époque", ecco il nuovo mazzo di carte Modiano

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Da lunedì 20 maggio è in distribuzione il nuovo mazzo di carte da gioco “La Trieste della Belle époque”, ideato e prodotto dalla Modiano. Si tratta di un esclusivo mazzo di carte da poker che utilizza le immagini tratte dalle lastre fotografiche che venivano usate nel primo Novecento per la produzione delle cartoline postali illustrate dalla Modiano. Le 54 riproduzioni scelte riprendono alcuni tra i luoghi più iconici della città di Trieste come il castello di Miramare o una veduta sul giardino di piazza Grande (ora Piazza Unità d’Italia), assieme agli ingrandimenti o ai dettagli delle riproduzioni attualmente esposte nella mostra "Botteghe, caffè e negozi nella Trieste delle cartoline S.D. Modiano", allestita nel Salone del Palazzo delle Poste in piazza Vittorio Veneto, 1.

Le carte

I due Jolly vedono, invece, come protagonisti gli operai e le operaie della Modiano intenti nel loro lavoro nel reparto di asciugatura e di taglio delle carte da gioco. Per la grafica del rovescio la Modiano ha deciso di ispirarsi al decoro liberty della Casa Bartoli di piazza della Borsa e al rosone della cattedrale di San Giusto, per realizzare una grafica che idealmente fonda assieme due tra gli elementi architettonici più noti, assieme alle alabarde quali simbolo della città. L’intento è quello di restituire attraverso un momento di gioco, le atmosfere della Trieste di oltre un secolo fa che riemergono dalle lastre fotografiche custodite nell’archivio storico Modiano.

Scoprire la città con le carte

I triestini potranno così scoprire o riscoprire le botteghe ed i caffè di un tempo aiutati da una legenda finale che indica la collocazione e il toponimo dell’epoca di ogni immagine. Tuttavia anche per i tanti turisti che visitano il nostro capoluogo di regione, “La Trieste della Belle époque” potrà costituire un souvenir originale da utilizzare per trascorrere il tempo del viaggio giocando, o da conservare come un mazzo da collezione. Si tratta infatti di una iniziativa inedita che in passato era già stata ideata per la città di Venezia con il mazzo di carte “Venezia. Tempi andati” ma che ad oggi non era mai stata realizzata con le vedute di Trieste.