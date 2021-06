Tornano le "Notti sotto le stelle" alla Fattoria didattica Asino Berto

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La Fattoria Didattica Asino Berto dell’Azienda agricola Antonič di Ceroglie, nota a tanti per il progetto di ripopolamento delle pecore istro-carsoline AdottiAMO un Agnellino, riparte con una delle attività più amate dai suoi clienti affezionati: le Notti sotto le Stelle. Un’esperienza dedicata a bambini e ragazzi tra i 7 e i 14 anni per vivere la magia della notte in mezzo alla natura sotto il cielo stellato nel cuore del carso triestino. Se molti già conoscono l’ambiente della Fattoria, questo si trasforma completamente al calare del sole diventando avventuroso e affascinante.

Un’occasione per tutti i ragazzi, magari una delle prime notti fuori casa, per uscire e provare nuove emozioni, soprattutto in questo anno che ha visto i nostri giovani rinchiusi troppo spesso tra le mura domestiche. Le notti sotto le stelle iniziano il venerdì pomeriggio e finiscono il sabato mattina con una serie di attività inusuali e divertenti per i ragazzi: si portano le pecore al pascolo, si gioca con gli animali, si prepara il fuoco, si cena ascoltando le storie raccontate dal Fattore Andrea, si ammira il cielo stellato e la mattina si prova a mungere le pecore. Una vera e propria avventura che Andrea Štoka con sua moglie Annamaria Antonič hanno perfezionato di anno in anno per trovare il giusto equilibrio grazie alla loro lunga esperienza in Fattoria Didattica: “Abbiamo deciso di avviare quest’anno le Notti sotto le Stelle dopo la richiesta di diverse mamme. – Dice Andrea Štoka - Ciò che mi fa più piacere è ritrovare nuovamente bambini che hanno provato già questa esperienza perché ogni volta si vive qualcosa di diverso. L’emozione nei loro occhi quando racconto loro le storie accanto al fuoco o la meraviglia dipinta sulle loro facce quando guardano il cielo sono incredibili”. Come per tutte le attività della Fattoria, anche questo appuntamento seguirà tutte le regole di contenimento del COVID-19 , i posti sono limitati, le iscrizioni sono partite e le Notti sotto le Stelle si terranno tra giugno ed agosto nella Fattoria che ha sede a Ceroglie.

La Fattoria Didattica Asino Berto

La Fattoria Didattica Asino Berto dal 2010 si dedica ad avvicinare le famiglie alla ruralità e al mondo agricolo e dal 2015 è riconosciuta formalmente come Fattoria Didattica dall'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale del Friuli Venezia Giulia. Tra le sue attività propone visite didattiche, giornate in fattoria, passeggiate con il gregge, settimane estive e Notti sotto le stelle. In Fattoria i bambini e le famiglie apprendono il rispetto verso gli animali, la tranquillità e l'impegno della vita rurale ma soprattutto comprendono l’importanza della genuinità in un luogo poco fuori alla città di Trieste. https://www.asinoberto.it/cose-da-fare/notti-sotto-le-stelle