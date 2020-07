L'Oma Basket Trieste elegge il suo nuovo direttivo

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

Il giorno 7 Luglio 2020 si è svolta l’assemblea del soci per la formazione del nuovo Consiglio Direttivo. La Società ringrazia il presidente uscente, Mauro Zinnanti, per la sua professionalità, il suo operato e per il grande impegno profuso negli anni del suo mandato. La Società comunica quindi ufficialmente la composizione del proprio organigramma con i seguenti nomi: Presidente: Alessandro Piemontesi Vicepresidente: Franco Maier Direttore Tecnico settore giovanile: Romano Marini Consiglieri del direttivo: Gabriele Carrer, Dario Veronese, Franco Tremul, Luca Bradassi La Società ringrazia ancora una volta tutti i suoi sostenitori, le atlete e le relative famiglie che in questo periodo difficile hanno continuato a dare fiducia a chi ha lavorato e sta lavorando nella prosecuzione di questa avventura chiamata OMA Basket Trieste.