Anche Gorizia avrà la sua panchina europea, il 4 novembre l'inaugurazione

Anche Gorizia avrà la sua panchina europea. Il Comune ha aderito - su stimolo della sezione di Gorizia del Movimento Federalista Europeo, dell'Eurodesk di Gorizia e dell'Università degli studi di Trieste - a "Panchine Europee in ogni Città", iniziativa promossa dalla Gioventù Federalista Europea che intende decorare un simbolo di vita quotidiana come una panchina con i colori della bandiera europea. La panchina di Gorizia, dedicata ad Alcide De Gasperi, sarà realizzata nella mattinata di venerdì 4 novembre, presso l’Università di Trieste con sede a Gorizia, e inaugurata alle ore 11:30 dello stesso giorno alla presenza dell'amministrazione comunale.

La partecipazione è libera, nonché incoraggiata. Il progetto "Panchine Europee in ogni Città" ha avuto il via ad agosto dello scorso anno, quando, a seguito della vandalizzazione con simboli nazifascisti della panchina europea realizzata a Lecco dalla sezione lariana del Movimento Federalista Europeo e della Gioventù Federalista Europea, un gruppo di ragazzi appartenenti a quest'ultima organizzazione ha attivato una raccolta fondi per il restauro dell'opera e per riproporre il progetto in quante più città d'Italia. L'iniziativa è stata ottimamente accolta, riscontrando interesse da parte di associazioni europeiste e federaliste, oltre che di singoli cittadini, da nord a sud.

Anche numerosi membri delle Istituzioni si sono appassionati al progetto. Attraverso le panchine europee si vuole rafforzare e riaffermare fortemente il legame e la vicinanza tra società civile e politica, tra città, Stati nazionali e Unione europea. Il senso ultimo è stimolare un dibattito con la cittadinanza e sviluppare un senso di appartenenza all’Unione europea. Perché tutti siamo cittadini europei ma non sempre ce lo ricordiamo, perché l’UE viene spesso percepita come un’entità distante e astratta, quando invece è parte integrante delle nostre vite, della nostra quotidianità, così come una panchina. Ad oggi, oltre cinquanta panchine sono state realizzate e altre ancora vedranno la luce. Affinché questo gesto semplice ma pieno di significato continui a trovare vita, l'invito è quello di donare alla raccolta fondi presente a questo link.

Chiunque sia interessato a portare una panchina europea nel proprio Comune, può contattare i referenti del progetto via mail all'indirizzo info@panchineeuropee.eu o su Instagram (@panchine.europee) e Facebook (Panchine Europee in ogni Città).