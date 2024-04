La Chiesa di Cristo contro Augias, a Trieste la due giorni per capire San Paolo

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

La figura di Paolo di Tarso, venerato dalla Chiesa cattolica come San Paolo, è sempre stata molto affascinante. Paolo subì una radicale trasformazione: da feroce oppositore e persecutore dei primi discepoli di Cristo, a personaggio fondamentale per lo sviluppo del Cristianesimo dopo la conversione, avvenuta sulla via di Damasco, La produzione critica intorno alla figura dell’apostolo Paolo è molto abbondante; sono stati tanti, infatti, gli studiosi e gli intellettuali – credenti e non credenti – che si sono avvicinati alla sua personalità per capirne la forza e studiarne il messaggio. Tra gli ultimi Corrado Augias, che nel settembre 2023 ha pubblicato per Rai Libri il libro intitolato Paolo, l’uomo che inventò il Cristianesimo, una definizione che non ha convinto tutti: di certo non ha convinto la Chiesa di Cristo di Trieste, che per il 12 e il 13 aprile, nella Sala Bobi Bazlen del capoluogo giuliano (in via Rossini 4, ore 17:30, ingresso libero) ha organizzato un doppio incontro con l’intento di valutare diversi contenuti del libro di Augias alla luce, in primo luogo, del Nuovo Testamento.

“Il prestigio di cui gode Augias, al quale il pubblico concede senz’altro un grande credito – scrivono in un comunicato i due biblisti relatori dei suddetti incontri, ossia il dottor Gianni Berdini e il professor Valerio Marchi –, conferisce ai contenuti un peso specifico maggiore rispetto a quanto ne avrebbero se a firmare fosse stato uno scrittore meno noto. Per questo riteniamo utile fare alcune considerazioni a un libro che si presenta con l’obiettivo di aiutarci a conoscere meglio la figura di Paolo di Tarso con un lavoro svolto in un’ottica non di fede ma positiva, dove per positiva si intende accertata, valida secondo la concretezza dei dati oggettivi. Le intenzioni erano promettenti ma nel complesso, nonostante il fatto che Augias sia senz’altro un uomo di profonda cultura, vasta esperienza e notevoli capacità di divulgazione, i risultati sono passibili di non pochi rilievi critici”. Dopo gli incontri del 12-13 aprile, la Chiesa di Cristo di Trieste produrrà una pubblicazione che richiamerà e svilupperà i contenuti trattati. L’incontro sarà trasmesso in live streaming sul canale YouTube della chiesa di Cristo di Trieste accessibile anche dal sito web della stessa: www.chiesadicristsots.com.