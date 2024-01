Visita del papa, Italia Viva: "Segnale di speranza, grande opportunità per Trieste"

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

24 Gennaio, Trieste - In merito all’annuncio dei giorni scorsi di monsignor Enrico Trevisi della venuta a Trieste di papa Francesco per la conclusione della cinquantesima settimana sociale dei cattolici, il presidente provinciale di Italia Viva Walter Godina dichiara: "La notizia rappresenta per Trieste tutta un grande segnale di speranza. Il pontefice da sempre si spende per il dialogo, l’incontro, la reciproca comprensione, l’accoglienza e la pace nel mondo. Tutti temi che trovano, da sempre, naturale incarnazione nel capoluogo giuliano: sia per la nostra storia, che per la nostra posizione geopolitica e per le tante culture, lingue e fedi presenti. Prepariamo al meglio la sua venuta e dimostriamoci comunità orgogliosamente degna della sua presenza".