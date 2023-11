Italia Viva sul parco del mare di Paoletti: “Bene cambio del progetto”

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di TriestePrima

In merito alla presentazione del nuovo progetto del Parco del Mare "Nautaverso", il Presidente provinciale di Italia Viva Walter Godina dichiara: "Speriamo sia la volta buona, dopo tante idee mai decollate e contributi versati anche dai commercianti e andati a vuoto. Il Progetto di Parco del Mare come proposto anni fa non poteva essere competitivo e sostenibile, sia per una questione di carattere ambientale e sensibilità verso gli animali, che per l'attrattività, essendoci esempi di acquari in Italia e in Europa già ben avviati e consolidati." Continua – "Guardiamo con interesse, pertanto, al nuovo progetto per un parco del mare digitale, secondo le più moderne tecnologie, che guarda al futuro e agli esempi innovativi già presenti a livello internazionale, augurandoci che sia solo un primo passo verso una città sempre più "smart" e digitale che contribuisca a migliorare anche i servizi per i cittadini." Conclude – "Esso potrebbe offrire potenzialità anche per la cittadinanza come complesso polivalente, come già suggerito da noi e altre opposizioni in passato."