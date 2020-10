Degustazioni di malvasia e una città da scoprire: idea per un sabato alternativo

L’emergenza sanitaria che ha investito il nostro Paese e il mondo intero, sta stravolgendo da mesi le nostre abitudini: non vi è settore uscito indenne dall’impatto con la pandemia. Tuttavia alcuni sono stati più colpiti di altri. Pensiamo agli eventi: un gran numero di rassegne e manifestazioni previsti per l’anno corrente sono stati annullati e rinviati a data da destinarsi.

La maggior parte, ma non tutti: il 17 ottobre, infatti, a Muggia si terrà “Malvasia in porto – Wine tasting in Muggia”. L’evento, organizzato da GAL Carso assieme al Comune di Muggia e all'Associazione Viticoltori del Carso, graviterà intorno al centro storico del borgo istriano e ai suoi locali, in cui i visitatori potranno degustare diverse tipologie di questo celebre vino.

Se è vero che gli organizzatori raccomandano attenzione alle misure per il contegno del Covid-19 anche nel giorno dell'evento, questa manifestazione sarà un’opportunità unica sia per scoprire le diverse varianti della malvasia – rinomato vino della regione del Mediterraneo con una lunga tradizione alle spalle – sia per ammirare il pittoresco e medievale centro storico di Muggia.



In occasione delle Giornate Fai d’Autunno 2020, la Delegazione FAI di Trieste organizza due visite guidate: “Visita allo spugnificio Rosenfeld”, con ritrovo alle ore 10 e “Alla scoperta del Centro Storico Veneziano”, con ritrovo sotto la Portizza alle ore 16. La prenotazione di queste due visite è obbligatoria e può essere effettuata sul loro sito.

Per le degustazioni, invece, appuntamento tra le 17 e le 21: sarà possibile incontrare e conversare con ben 20 vignaioli locali e assaggiare i loro vini dai mille sapori nei 17 locali – bar, caffè e trattorie – aderenti all’iniziativa.



Per partecipare basterà comprare il biglietto (anche online per limitare file e assembramenti) per poi recarsi, il giorno dell'evento, all’Info Point di Muggia-Caliterna. Il biglietto d'ingresso costa 15 euro e, all'Info Point, verranno chiesti altri 5 euro di cauzione. Con il biglietto e la cauzione, si riceveranno in dotazione un calice, la tasca porta bicchiere, la mappa dell’evento e la tessera per le 12 degustazioni, e si potrà iniziare il proprio giro enologico nei locali di Muggia.

Come raggiungere il borgo istriano? Le opzioni sono tante. In primis in bus, con la Linea 20 che parte da Piazza della Libertà a Trieste e arriva direttamente alla stazione degli autobus di Muggia, a pochi passi dal centro storico della città. Un’alternativa può essere la barca: con il Delfino Verde si può raggiungere il Molo dell’Illusione a Muggia partendo dal Molo Bersaglieri sulle rive di Trieste in circa mezz’ora, tenendo conto che l’ultima partenza, il sabato, è prevista alle 19.35. Per chi invece preferisce raggiungere Muggia in automobile, c’è l’ampio parcheggio a pagamento di Caliterna, il più vicino al centro storico.

Inoltre, TriesteTrasporti offrirà un biglietto del bus ai primi 100 visitatori paganti di “Malvasia in Porto” che arriveranno senz'auto a Muggia con l’intenzione di tornare a Trieste in bus. Un’iniziativa coerente con la natura sostenibile e slow dell’evento: nel centro storico di Muggia, infatti, non ci saranno automobili e si potrà passeggiare in totale tranquillità e indisturbati per le caratteristiche stradine del borgo.

Quello organizzato da GAL Carso, insomma, è un evento che si pone l’obiettivo di valorizzare un territorio e i suoi prodotti, dando visibilità ai produttori locali in una prospettiva di consumo a km0 e offrendo un sostengo concreto a quel tessuto economico legato al mondo della ristorazione e della produzione viticola messo a dura prova dalle chiusure durante il lockdown.

Di seguito l’elenco dei vignaioli presenti e dei locali aderenti all’iniziativa.

Vignaioli presenti

Bajta, Sales - Sales

Bordon, Detain – Villa Decani

Budin, Sales – Salež

Cacovich, Longera – Lonjer

Grgič, Padriciano, Padriče

Kocjančič, Dolga Krona

Kralj, Škocjan - San Canziano

Krmac, Bertoki - Bertocchi

Lenardon, Pisciolon

Markovič, Izola - Isola

Merlak, Dolina

Montis, Montinjan - Montignano

Milič Zagrski, Sagrado - Zagradec

Sancin, Monte d’oro - Mont

Skerlj, Sales - Salež

Škerk, Prepotto – Praprot

Ražman, Gračišče - Gracischie

Vigna sul Mar, San Bartolomeo

Zahar, Sant'Antonio In Bosco - Boršt

Zidarich, Prepotto - Praprot

Esercizi / ristoratori aderenti all’evento

Bar alla Vela - Via Garibaldi 1

Caffè del Mar - Via Dante 9

Degustazione San Paolo - Corso Puccini 22/A

Al Cantuccio - Calle Tiepolo 1/A

Caffè Foschiatti - Piazzale Foschiatti 1

Molto Ghiaccio Wine Bar - Piazza Galilei 4

Vineria Lavatoio - Via Dante 49

Gastronomia il Cuoco - Via Carducci 3

Rebeking - Corso Puccini 2/A

Gelateria Jimmy - Largo Amulia 5

Ristorante Marconi - Piazza Marconi 5

Trattoria alla Marina - Via Manzoni 7

Osteria al Corridoio - Via Dante 27

Buffet al Porto - Riva De Amicis 23/A

Trattoria ai Due Leoni - Riva De Amicis A

Trattoria alla Risorta - Riva De Amicis 1/A

Osteria alle Rose - Via Roma 5

Per comprare il biglietto di Malvasia in Porto, vai su EventBrite.

