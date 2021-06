Salute dentale: affidati ai professionisti dell’odontoiatria

Un risultato efficace e garantito per la propria dentatura necessita della cura da parte di professionisti.

Per avere una dentatura sana e in salute, occorrono dentisti specializzati. Sembra un’affermazione banale, eppure molto spesso la tendenza è quella di trascurare questa parte del corpo, causa il ritmo frenetico della vita di tutti giorni, che ci costringe a risparmiare più tempo possibile, molto spesso a discapito di interventi delicati e “millimetrici” come questo.

Non è facile né scontato trovare una clinica specializzata o un dentista privato in grado di soddisfarci, sia da un punto di vista umano che professionale, che implichi quindi una continuità e un rapporto di fiducia.

Problematiche ai denti: come agire

Che fare dunque, per risolvere un problema di questo tipo? Sicuramente rivolgersi a professionisti di prim’ordine, in grado di fornire un servizio di qualità e competenza al 100%.

Un esempio su tutti è sicuramente Quality Clinics, un centro situato a Nova Gorica e formato da medici italiani altamente specializzati. Il risultato è garantito, ottenuto dalla comprovata sinergia dei medici italiani e quelli sloveni, che cooperano in questo modo per offrire il miglior risultato al cliente. Un elemento vincente, soprattutto per gli abitanti di Trieste.

Non siamo di fronte a un dentista tuttofare, che si occupa di qualsiasi ambito dell’odontoiatria. Quality Clinics presenta diversi professionisti, ciascuno specializzato nella propria branca, nella volontà di garantire esperienza, conoscenza e praticità dei trattamenti.

Il core business dell’azienda si concentra essenzialmente sulle grandi riabilitazioni impianto-protesiche, utili a ridare la corretta masticazione e la naturalezza estetica del sorriso a tutte le situazioni dentali compromesse. Il tutto è perfettamente realizzato da medici italiani, che in Slovenia trovano sicuramente grande accoglienza da parte della clientela, da sempre rassicurata da questo rapporto secolare.

All’interno del team vi sono chirurghi orali e maxillo facciali. Ciò consente all’equipe di effettuare anche dei trattamenti di rigenerazione ossea e di dare al paziente una soluzione fissa, evitando di ripiegare verso lo scomodo e fastidioso utilizzo della dentiera mobile.

Una garanzia: il Metodo Quality

Fiore all’occhiello della Quality Clinics è un metodo vincente: il cosiddetto Metodo Quality24H, un trattamento che permette al paziente con una dentatura compromessa di riottenere l’intera arcata dentale in 24 ore, attraverso una protesi fissa agganciata su impianti, sulla quale viene effettuato l’intervento chirurgico la mattina e il giorno dopo viene agganciata la protesi a carico immediato sugli impianti.

Il motivo è nobile: restituire al paziente il sorriso che, dolorosamente, gli era stato tolto. E uscire dalla clinica soddisfatti del risultato.

Contatti della clinica

Quality Clinics si trova in Prvomajska ulica 23, a Nova Gorica, in Slovenia. Visitando il sito, ben organizzato, è possibile ottenere maggiori informazioni sugli impianti dentali e anche consultare un blog dotato di FAQ da poter consultare in modo pratico.

Sempre dal sito è possibile scoprire in maniera più approfondita in cosa consiste il Metodo Quality24H, fiore all’occhiello dell’attività di tutto il centro.

La clinica è aperta da lunedì al venerdì dalle 8 alle 19. Il numero verde, per prenotare un appuntamento, è 800 781570.