100 anni UniTs: Roberti, da Ateneo collaborazione di alto livello

Inaugurata la mostra di immagini e documenti al Bastione Fiorito Trieste, 13 mar - "La presenza dell'Università di Trieste in questi cento anni si concretizza in tanti aspetti positivi per la comunità che non sono solo quelli accademici, ma risiede nella collaborazione costante con le istituzioni nell'affrontare temi e difficoltà che affrontiamo ogni giorno e che includono questioni altissime come il percorso della riconciliazione culminato con la presenza dei Capi di Stato Mattarella e Pahor alla foiba di Basovizza e al monumento ai fucilati di Opicina, di cui la restituzione del Narodni dom alla comunità slovena è stato un passaggio fondamentale". È quanto ha affermato l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti intervenendo al Bastione Fiorito del castello di San Giusto a Trieste all'inaugurazione della mostra "1924-2024 Un secolo di storia dell'Università degli studi di Trieste. Immagini e documenti", che potrà essere visitata fino al 1° settembre. Tra gli esempi lampanti di collaborazione quotidiana con l'Ateneo Roberti, che ha rappresentato il governatore Massimiliano Fedriga, ha citato l'ospitalità offerta dall'Università nella sede di via Tigor agli studenti del liceo Petrarca. L'assessore regionale ha ricordato la fitta serie di iniziative che sono state attivate - e altre ne verranno- in occasione del centenario. Prima della visita alla mostra, sono intervenuti ai saluti introduttivi, tra gli altri, il rettore Roberto Di Lenarda, il vicesindaco Serena Tonel e l'assessore comunale Giorgio Rossi. ARC/PPH/ma