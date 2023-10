100° Università Trieste: Fedriga, ateneo a misura di studente

Presentata iniziativa artistica per il centenario. L'assessore Rosolen: UniTs fortemente legata alla storia della città Roma, 31 ott - "Celebriamo i cent'anni di un'università che ha una visione internazionale e dove lo studente non è un numero, ma viene accompagnato avendo a disposizione una rete importante di servizi. Basti pensare che, grazie al supporto della Regione, in Friuli Venezia Giulia vengono soddisfatte tutte le richieste di alloggio per studenti". Lo ha detto oggi il governatore Massimiliano Fedriga durante la presentazione della residenza per artisti 'Shine Bright Like Diamond' organizzata in occasione dei 100 anni dell'Università di Trieste: un progetto promosso da UniTs in collaborazione con l'Ente regionale per il patrimonio culturale (Erpac) e l'Agenzia regionale per il diritto allo studio. Oltre a Fedriga hanno partecipato, tra gli altri, anche l'assessore regionale all'Università Alessia Rosolen e il rettore dell'Ateneo triestino Roberto Di Lenarda. Presenti gli onorevoli Massimiliano Panizzut e Walter Rizzetto. Come ha spiegato il massimo esponente della Giunta regionale, nel merito della residenza per artisti "sono soddisfatto che questo progetto venga realizzato all'interno dell'Università, perché l'arte contemporanea crea dibattito e ci porta a riflettere, ricordando sempre che le espressioni creative non rappresentano una presa di posizione incontrovertibile, ma hanno il merito di sviluppare una capacità critica senza voler imporre una verità assoluta". Da parte sua l'assessore Rosolen, dopo aver sottolineato l'onore di ricoprire questo incarico istituzionale nell'anno del centenario, ha ricordato la profonda e tenace volontà popolare che ha portato alla nascita di UniTs, così come anche delle altre realtà accademiche regionali. Allo stesso tempo la rappresentante della Giunta ha rimarcato il grande sostegno della Regione, attraverso tutte le sue articolazioni, al sistema universitario del Friuli Venezia Giulia. Dal un punto di vista artistico ha inoltre affermato come vi sia una grande responsabilità nell'organizzare questo evento, anche in considerazione del legame profondo che unisce l'ateneo triestino alla storia della città e in particolare con il ritorno all'Italia del 1953, a seguito del quale lo Stato italiano si rese protagonista di una serie di importanti investimenti per l'università triestina. In relazione a 'Shine Bright Like Diamond', Rosolen ha parlato dell'importanza del fatto che le opere rimangano all'interno dell'ateneo ad arricchire la collezione permanente. "Si aggiungeranno - ha detto - a un patrimonio importante, di cui fanno parte l'eredità architettonica dell'edificio centrale di Umberto Nordio e le opere di Marcello Mascherini e Anita Pittoni che impreziosiscono gli spazi nobili dell'ateneo. Infine, di rapporto con la Regione molto proficuo ha parlato il rettore Di Lenarda, ricordando come l'Amministrazione sia vicina all'Ateneo non solo da un punto di vista economico ma anche in un percorso di crescita e di supporto all'innovazione che rappresenta una sfida decisiva per il futuro. Sono undici gli artisti selezionati per il progetto 'Shine Bright Like Diamond' e le loro opere (pittura, sound design, scultura e fotografia) saranno esposte al pubblico all'interno dell'Ateneo con ingresso gratuito dal 15 novembre 2023 fino a dicembre 2024. ARC/GG/pph