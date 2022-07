150° Alpini: Callari/Roberti, staffetta alpina rinsalda valori Fvg

Gorizia, 2 lug - La staffetta alpina, la lunga marcia della fiaccola della memoria e della tradizione alpina partita da Ventimiglia, ha attraversato oggi gli ultimi cento chilometri nel territorio regionale per chiudersi a Trieste. Partita d Ventimiglia ed accesa per celebrare i 150 anni del Corpo degli Alpini, la fiaccola ha toccato oggi in Friuli Venezia Giulia le città di Udine, Cargnacco, Palmanova, Aquileia, Redipuglia, Gorizia per giungere infine sul Colle di San Giusto. A Gorizia ad attendere la staffetta per l'Amministrazione regionale era presente l'assessore al Patrimonio Sebastiano Callari. L'assessore si è detto "onorato di celebrare gli Alpini che con questa staffetta rappresentano dei veri e propri messaggeri di pace. Da 150 anni gli Alpini chiedono lo stop alle guerre e alle inimicizie, per parlare di fratellanza. È un orgoglio sapere che proprio gli alpini ci rappresentano nel mondo per difendere i grandi valori della democrazia". A Trieste, dove oggi si poteva visitare per l'ultimo giorno la nave "Alpina" la fregata missilistica ormeggiata al molo dei bersaglieri, la fiaccola ha raggiunto il Colle di San Giusto per la sua ultima tappa, occasione anche per salutare tutti i caduti delle forze armate. In Piazza Unità a salutare la delegazione c'era l'assessore alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti secondo cui "Trieste è grata di accogliere la fiaccola nella tappa che segna la chiusura della staffetta in onore degli Alpini di ieri, di oggi e di domani". "Oggi onoriamo anche gli Alpini in servizio o congedati che spinti dagli stessi valori che li hanno ispirati quando indossavano la divisa, prestano servizio alle comunità facendo volontariato nella Protezione civile o tramite l'Ana" ha detto ancora Roberti aggiungendo che "la giornata odierna è ancor più rilevante se pensiamo che in questo 2022 si celebra anche il centenario della sezione Ana 'Guido Corsi di Trieste". ARC/SSA/ep