25 aprile: Anzil, pensiero va a chi deve ancora lottare per la libertà

A Udine, Gorizia e Pordenone vicegovernatore e assessori Callari e Amirante in rappresentanza Regione



Udine, 25 apr - "Oggi festeggiamo la libertà di agire, esprimerci e di pensare senza costrizioni. In una giornata come questa il pensiero va a tutti quanti nel mondo devono ancora lottare per la libertà, un patrimonio per nulla scontato".



Lo ha affermato il vicegovernatore della Regione e assessore alla Cultura e sport Mario Anzil, a margine della celebrazione del 25 aprile che si è tenuta a Udine in piazza Libertà, proseguendo poi con un articolato programma di interventi e eventi ufficiali alla presenza di numerose autorità civili e militari e delle associazioni combattentistiche e d'arma.



Altre cerimonie ufficiali si sono svolte in tutta la regione.



A Gorizia, in piazza Vittoria, l'assessore regionale al Patrimonio Sebastiano Callari ha preso parte alla cerimonia ufficiale dell'Alzabandiera. "Quando si solleva lo sguardo verso una bandiera che sventola mentre risuona l'inno, il canto degli Italiani, si capisce come il 25 aprile - ha commentato l'assessore - non può essere una festa di parte e si può vivere l'emozione e l'orgoglio di essere parte di una nazione identitaria, ricca di storia e cultura".



A Pordenone, a piazzale Ellero Dei Mille, l'assessore regionale alle Infrastrutture Cristina Amirante è intervenuta all'Alzabandiera a cui è seguita la deposizione di una corona al monumento ai caduti e ai cippi dedicati a Franco Martelli e Terzo Drusin, partigiani uccisi dai nazifascisti in piazzale Maestri del Lavoro. "Quest'anno la festa del 25 aprile, che nel caso di Pordenone coincide con la festa del Santo patrono, è stata caratterizzata - ha commentato Amirante - da una grande partecipazione e questo è un elemento particolarmente positivo: sia la presenza così folta sia i discorsi ufficiali molto intensi sono il segnale che i valori della libertà e della democrazia sono vivi e importanti nella nostra comunità". ARC/EP/pph