25 aprile: Roberti, serve coesione per superare crisi pandemia

Trieste, 25 apr - "Da questa giornata, che celebra il ritorno della libertà in Italia dopo i drammi della seconda guerra mondiale, dobbiamo trarre un insegnamento per superare la crisi - sanitaria, sociale ed economica - generata dalla pandemia: guardare avanti mettendo da parte divisioni e barriere ideologiche, riscoprendo il senso profondo di una comunità che si riconosce nei principi della democrazia e della coesione". Lo ha detto oggi a Trieste l'assessore regionale agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, a margine della cerimonia dedicata alla Festa della Liberazione che si è tenuta nella Risiera di San Sabba. Lo stesso Roberti si è soffermato sul concetto inclusivo e non esclusivo che deve avere la giornata del 25 aprile, ovvero "una festa che dovrebbe essere priva di strumentalizzazioni e senza steccati divisivi, che non aiutano a ritrovare quel senso di unità nazionale attorno a un passaggio decisivo della nostra storia". Da Pordenone l'assessore regionale alla Cultura Tiziana Gibelli, dopo aver preso parte alle celebrazioni odierne, ha sottolineato come la ricorrenza del 25 aprile per la conquista della democrazia nel nostro Paese sia una "festa di tutti e chi cercasse di attribuirsela e di darsi una primazia - ha concluso - usurperebbe un diritto di tutti". ARC/GG/ep