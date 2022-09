30 anni Fondazione CrTrieste: governatore Fvg, esalta gioco di squadra

Trieste, 20 set - La Fondazione CrTrieste è sempre stata vicina alle istituzioni partecipando a un fruttuoso gioco di squadra che non ha guardato al colore politico ma solo agli interessi della comunità nei campi dello sport, della riqualificazione urbanistica e architettonica, della scienza, della salute e del sociale.È la riflessione portata dal governatore del Friuli Venezia Giulia al Salone degli Incanti di Trieste alla cerimonia per i trent'anni della Fondazione CrTrieste culminata con l'inaugurazione la collezione dei tesori d'arte svelata nella porzione centrale del Salone.Il governatore, intervenuto insieme agli assessori regionali alle Autonomie locali e al Lavoro e Istruzione, ha ringraziato in maniera speciale la presidente della Fondazione e ha ricordato il compito di chi amministra le istituzioni: non di ergersi a superuomo bensì di rimboccarsi le maniche per portare un mattoncino nel cantiere del futuro a favore delle giovani generazioni e di quelle che verranno. In questo senso, come ha osservato il governatore, i presidenti passano mentre le comunità restano.Fu la stessa Fondazione a finanziare la ristrutturazione dell'ex Pescheria, oggi polmone espositivo della città. La presidente dell'ente filantropico ne ha evidenziato l'impegno quotidiano a favore dei diritti di tutti i cittadini, finalizzato in particolare ad abbattere le disuguaglianze nell'accesso alle prestazioni sanitarie e lo sforzo eccezionale prodotto nella stagione del Covid. Dal 1992 a oggi sono 1.248 le realtà che hanno beneficiato dei contributi della Fondazione CrTrieste per complessivi 5.374 interventi e un totale di 200 milioni di euro a favore della collettività.La mostra della Fondazione si potrà visitare gratuitamente negli spazi espositivi del Salone degli Incanti fino al primo ottobre, prendendo parte anche a una ricca serie di eventi in programma fino al 30 settembre sempre con inizio alle 18.30 (informazioni su www.fondazionecrtrieste.it). ARC/PPH/ma