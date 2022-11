4 Novembre: Roberti, giornata che unisce il Paese

Fogliano di Redipuglia, 4 nov - "In un momento particolare in cui il Paese è chiamato a trovare un'unità per superare, tutti insieme, la crisi causata dal conflitto russo-ucraino e il conseguente aumento dei prezzi dell'energia, celebrare questa giornata assume un valore di grande importanza per rafforzare la coesione nazionale". Lo ha detto oggi a Redipuglia l'assessore regionale alle Autonomie locali del Friuli Venezia Giulia Pierpaolo Roberti, il quale, assieme all'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro e alla presenza del presidente del Senato, Ignazio La Russa e del ministro per i rapporti con il Parlamento Luca Ciriani, ha partecipato alla cerimonia della Giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze armate. Come ha spiegato l'esponente della Giunta regionale, la presenza delle alte cariche dello Stato e dei rappresentanti degli enti locali e della Regione al Sacrario militare di Redipuglia testimonia quanto la Nazione senta viva la memoria dei caduti che sacrificarono la propria vita per la Patria. "Proprio queste terre del confine orientale furono nel primo conflitto mondiale il fronte dove tanti ragazzi combatterono per quell'Unità nazionale che oggi celebriamo. Anche per questo come Amministrazione regionale partecipiamo con grande coinvolgimento alla cerimonia odierna, nel segno - ha concluso Roberti - di uno Stato fondato sulla democrazia custodita dalla Costituzione e difesa dalle Forze armate". ARC/GG/ma