4 novembre: Roberti, ricorrenza particolarmente sentita per Trieste

Trieste, 4 nov - "Celebrare la data del 4 novembre come giornata di unità nazionale è importante per ricordare coloro che hanno sacrificato la vita per la pace e l'unitarietà del Paese e per fare fronte, con compattezza, alle sfide del presente, dalla guerra in Ucraina al conseguente caro energia". Questo il pensiero che l'assessore regionale alle Autonomie locali Pierpaolo Roberti ha espresso a margine della cerimonia del solenne ammainabandiera svoltasi oggi a Trieste in occasione della giornata dell'Unità d'Italia e delle Forze armate. "Una ricorrenza che oggi è onorata in tutto il Paese - ha sottolineato Roberti - ma particolarmente sentita soprattutto dalla comunità triestina, che anche in questa occasione ha risposto con grande trasporto e ampia partecipazione". Alla manifestazione, curata dal Comando militare Esercito del Friuli Venezia Giulia, hanno preso parte tra gli altri anche l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente Fabio Scoccimarro e il sindaco di Trieste Roberto Dipiazza. ARC/PAU/ma