4 novembre: Zannier, è momento per ricordare valore della Patria

Pordenone, 4 nov - "Nel centenario della traslazione della salma del Milite Ignoto da Aquileia a Roma, la celebrazione della giornata delle Forze armate deve essere occasione per ricordare il significato del termine Patria, per la quale hanno combattuto e perso la vita centinaia di migliaia di uomini in divisa allo scopo di difendere la libertà e la democrazia. Un ideale che mantiene il suo valore immutato nel tempo non solo per i militari di allora e quelli di oggi, ma anche per tutti i cittadini della nostra nazione". Lo ha detto l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari Stefano Zannier a margine della cerimonia svoltasi a Pordenone in occasione della celebrazione della festa delle Forze armate. Alla presenza del sindaco Alessandro Ciriani, del prefetto di Pordenone Domenico Lione, l'esponente dell'esecutivo ha reso omaggio ai caduti nella fase di deposizione di una corona di alloro nei pressi del monumento in piazzale Ellero. "Ricordare questa data - ha aggiunto ancora l'assessore - significa esaltare la Nazione e celebrare le nostre Forze armate che, in questo periodo in particolare, profondono energie, uomini e mezzi per tutelare la nostra salute e la nostra sicurezza". ARC/AL/ma