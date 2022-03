8 marzo: Zilli, Gesteco e Andos insieme per le donne

Plauso al progetto di solidarietà con asta maglia celebrativa Udine, 8 mar - "Quando lo sport è solidarietà ed è attenzione alla salute, allora lo sport gioca e vince la partita più importante. La Regione non può che apprezzare questa iniziativa, contrassegnata da grande generosità, attenzione e sensibilità da parte di questi atleti e dei loro dirigenti, peraltro in un giorno fortemente significativo e simbolico: quello dell'8 marzo, Festa della donna. Un giorno purtroppo velato dalle gravi difficoltà in cui versa il popolo ucraino e in particolare le tante donne, mamme con i loro bambini, che stanno fuggendo dalla guerra per raggiungere in queste ore anche il Friuli Venezia Giulia. Questo mirabile progetto, che vede uniti strettamente in una virtuosa simbiosi il diritto alla salute, lo sport e il volontariato, ha il merito di tenere alta l'attenzione su temi importanti, che comprendono anche il percorso di lotta al contrasto della violenza sulle donne. L'Amministrazione regionale affronta questi temi delicati con attenzione e con sensibilità, garantendo impegno costante attraverso investimenti strategici per la tutela e l'aiuto della donna all'interno di una comunità che deve essere sempre più consapevole e attenta". Sono le parole dell'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, che questa mattina, in rappresentanza dell'Esecutivo Fedriga, è intervenuta alla presentazione del progetto di solidarietà che vede unite la squadra di pallacanestro Ueb Gesteco Cividale e l'Andos (Associazione nazionale donne operate al seno, comitato di Udine) tenutasi nella sede del sodalizio, al Città fiera di Martignacco, alla presenza della presidente dell'Andos, Mariangela Fantin, del presidente della squadra di basket, Davide Micalich e di numerose autorità e referenti di associazioni di volontariato. Ueb Gesteco Cividale ha conquistato la qualificazione alle finali di Coppa Italia, in programma dall'11 al 13 marzo, a Roseto degli Abruzzi: una competizione che i cestisti friulani giocheranno con una maglia celebrativa, dedicata alla città di Cividale del Friuli, con il simbolo del Tempietto Longobardo, che al termine delle partite sarà messa all'asta. Si tratta di 12 divise gialle e 12 blu, colori che richiamano non solo quelli sociali del team, ma anche quelli del Friuli e dell'Ucraina, "pezzi" unici, che contribuiranno a realizzare i progetti e i percorsi benefici dell'Andos, cui sarà interamente consegnato il ricavato dell'asta. "Quello che stiamo vivendo in Europa è un momento di grave difficoltà - ha ribadito Zilli in riferimento alla guerra in Ucraina -. Quella presentata oggi nella sede dell'Andos, che ringrazio, è un'iniziativa che ci ricorda che se siamo uniti, se giochiamo in squadra, allora vinciamo. Il nostro obiettivo è quello di continuare a lavorare insieme per far crescere ancora di più il nostro territorio regionale che grazie alla solidarietà ha fatto la sua storia, e che sempre grazie alla solidarietà farà il suo futuro", ha concluso Zilli, rivolgendo un "in bocca al lupo" alla squadra della Gesteco per le prossime sfide sul parquet. ARC/PT/pph