90mo Illycaffè: Fedriga, sostenibilità concreta che fonda su ricerca

Trieste, 20 dic - "Illy rappresenta un simbolo della regione Friuli Venezia Giulia a livello internazionale, ma non è solo un marchio d'eccellenza: è soprattutto un esempio per la sua capacità di guardare alle sfide del futuro anticipando i tempi. Illy ha iniziato ad attuare la sostenibilità con concretezza ben prima che questo fosse solo un concetto di moda, grazie a un percorso partito da lontano e a una filiera costruita negli anni, trasferendo ai suoi fornitori una formazione culturale, tenendo assieme la sostenibilità ambientale con quella sociale ed economica. Questo è stato possibile grazie alla ricerca, alla forza di un'azienda che crede e investe nell'innovazione". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga all'evento per il novantesimo di Illycaffè festeggiato nel quartier generale del gruppo a Trieste. Società benefit che produce e vende un unico blend di caffè di alta qualità, il gruppo fondato da Francesco Illy nel 1933 commercia oggi in 140 Paesi nei 5 continenti, servendo più di 100.000 esercizi. Fedriga ha ricordato come nel 2024 il Friuli Venezia Giulia sarà la Regione d'onore all'evento della National Italian American Foundation (Niaf) a Washington e New York e Illy sarà azienda ospite. "Vogliamo portare l'idea di un'Italia e di un Friuli Venezia Giulia con storia e bellezza incomparabili. Luoghi dove c'è innovazione ai massimi livelli e dove si sa produrre in modo sostenibile grazie alla ricerca e alla tecnologia" ha aggiunto Fedriga. Non a caso la strategia aziendale di Illycaffè lanciata nel corso del novantesimo, che ha come orizzonte l'anno del centenario, punta a essere nel 2033 azienda completamente carbon free. Il presidente Illy ha ricordato che il gruppo investe da tempo nell'economia circolare e nell'agricoltura rigenerativa e dopo quattro anni di formazione e investimenti oggi il 70 per cento dei suoi produttori nel mondo utilizza pratiche rigenerative. Dal 2013 l'azienda è inserita tra le World's Most Ethical Companies. Società Benefit di diritto italiano dal 2019, nel 2021 illy è stata la prima azienda italiana del caffè ad avere ottenuto la certificazione internazionale B Corp, che riconosce i più alti standard di performance sociale e ambientale. All'evento, a cui sono intervenuti anche il sindaco Roberto Dipiazza e il prefetto Pietro Signoriello, l'amministratrice delegata Cristina Scocchia ha evidenziato i 270 milioni di investimento, di cui quasi la metà saranno investiti a Trieste, con cui il gruppo punta al raddoppio della produzione e i risultati di esercizio estremamente positivi con cui si chiude il 2023. ARC/EP/ma