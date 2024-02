Accessibilità: il 28/2 a Udine presentazione Sistema integrato Fvg

Udine, 26 feb - Sarà presentato nel Palazzo della Regione a Udine mercoledì 28 febbraio, alla presenza dell'assessore regionale alle Infrastrutture e Territorio Cristina Amirante, il Sistema integrato dell'accessibilità della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.Argomento dell'incontro, che si svolgerà alle ore 11 nella sala Pasolini della Sede della Regione di via Sabbadini, il progetto realizzato dalla Regione sul tema dell'accessibilità con il supporto del Centro regionale d'informazione su barriere architettoniche e accessibilità (Criba), delle Università di Udine e Trieste e di Insiel.In particolare, sono tre i servizi online sviluppati che saranno illustrati nel corso della conferenza stampa, a cui prenderà parte anche l'assessore regionale ai Sistemi informativi Sebastiano Callari. Il primo è l'applicativo che verrà rilasciato a tecnici comunali e professionisti per la redazione dei Piani di eliminazione delle barriere architettoniche (Peba). Il secondo è il portale "Fvg accessibile", su cui sarà possibile esperienze, informazioni e dati sull'accessibilità sia da parte della Regione che da parte dei Comuni. Infine, il sito internet "Segnala la barriera" potrà essere utilizzato dai cittadini per la segnalazione di criticità relative all'accessibilità. ARC/PAU/ma