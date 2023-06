Acqua: Scoccimarro, bene patto tra Irisacqua e Gse nel goriziano

L'assessore regionale alla firma del Protocollo su riduzione consumi idrici Pordenone, 30 giu - "Seguendo le linee previste da questo Protocollo di intesa si procede nella direzione corretta, che è quella di valorizzare le infrastrutture idriche del territorio tramite l'efficientamento energetico, da una parte, e l'integrazione di fonti rinnovabili dall'altra. Per ridurre i consumi e accelerare gli investimenti c'è sempre più bisogno della cooperazione di soggetti che mantengano una prospettiva di reciproco aiuto per finalizzare gli interessi del territorio". Lo ha detto questa mattina l'assessore regionale alla Difesa dell'ambiente, energia e sviluppo sostenibile Fabio Scoccimarro intervenendo alla conferenza stampa per la presentazione del Protocollo di intesa tra Irisacqua e Gse, Gestore servizi energetici. L'accordo tra le due società rappresenta l'avvio di una collaborazione istituzionale volta a favorire la sostenibilità dello sviluppo delle infrastrutture idriche dell'ente di governo dell'Ambito territoriale orientale goriziano, gestite da Irisacqua srl, valorizzando gli asset produttivi esistenti mediante interventi di efficientamento energetico e di integrazione delle fonti rinnovabili promuovendo così la riduzione dei consumi e sostenendo l'accelerazione degli investimenti attraverso l'accesso ai meccanismi di incentivazione gestiti dal Gse. "Solo da questa sinergia - ha aggiunto l'assessore - può partire la fase di valutazione della 'qualità energetica' del servizio e delle infrastrutture. Auspico che questo sia l'inizio di un percorso al quale possano seguire altre iniziative e accordi tra le parti. Come Regione stiamo lavorando molto sulla produzione di energia rinnovabile, sul recupero delle acque meteoriche e nell'educazione di tutte le buone pratiche contro lo spreco di risorse. È anche apprezzabile - ha concluso l'esponente della Giunta regionale - l'idea contenuta nel Protocollo di creare eventi di formazione e sensibilizzazione dedicata ai tecnici per professionalizzare ulteriormente le loro conoscenze sulla sostenibilità". ARC/LIS/ma