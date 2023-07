Acqua: Zannier, ingenti risorse per migliorare impianti agricoli

L'assessore all'inaugurazione del depuratore della Cantina di Ramuscello Udine, 28 lug - "L'inaugurazione di questa importante opera per la sostenibilità della Cantina di Ramuscello deve essere l'occasione per fare un punto sulla gestione della risorsa acqua: bisogna intraprendere un percorso prima di tutto culturale, che ammetta anzitutto che non esiste distinzione tra tipologia di utilizzo, il quale deve per tutti essere improntato al risparmio e all'eliminazione degli sprechi". Lo ha affermato l'assessore regionale alle Risorse Agroalimentari Stefano Zannier in occasione dell'inaugurazione del nuovo depuratore della Cantina Produttori Ramuscello e San Vito di Sesto al Reghena (Pn) realizzato con fondi regionali, alla presenza del presidente della Cantina, Gianluca Trevisan, e di numerose autorità. "In assestamento di bilancio abbiamo appena approvato una norma che ha la disponibilità di un milione di euro per sostenere la realizzazione degli impianti di depurazione per aziende di dimensioni più piccole rispetto a quella protagonista dell'inaugurazione di oggi e che avevano maggiori difficoltà ad investire in questo tipo di impianti" ha reso noto l'assessore. Zannier ha richiato l'attenzione sul fatto che l'esposizione sempre più frequente a fenomeni atmosferici estremi deve portare a raccogliere l'acqua quando è presente e a utilizzarla con massima efficienza quando è scarsa. "A tal fine la Regione da tempo investe imponenti risorse. Solo l'anno scorso sono stati destinati a questo tema 20 milioni di euro, con 7 milioni per il trienno per finanziare sistemi ad alta efficienza, ma bisogna urgentemente iniziare a mettere a terra progettualità per la raccolta di acqua di ingenti dimensioni" ha concluso. ARC/EP/ma