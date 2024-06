Acquacoltura: bando 3,5 mln per sostenere innovazione imprese settore

Trieste, 7 giu - Con un bando del valore complessivo di 3,5 milioni di euro la Regione vuole sostenere l'innovazione delle imprese del settore acquacoltura, stimolando gli investimenti in particolare finalizzati all'ammodernamento degli impianti ittici, a una maggiore sostenibilità ambientale e, più in generale, al miglioramento delle condizioni dell'intero comparto.Questa, in sintesi, la riflessione formulata dall'assessore alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche dopo l'approvazione odierna da parte della Giunta del bando per gli interventi previsti dall'Azione 5 "Resilienza, sviluppo e transizione ambientale, economica e sociale del settore acquacoltura", in attuazione del programma Feampa 2021-2027.Nel sottolineare che si tratta di una misura sollecitata direttamente da diversi operatori del comparto, l'esponente della Giunta ricorda che i contenuti sono stati condivisi in via informale con l'Associazione piscicoltori italiani (Api).Le risorse a disposizione possono essere utilizzate per investimenti destinati all'acquacoltura sostenibile, per rafforzare la competitività e la redditività del settore, rendendolo più resiliente ai cambiamenti e puntando sull'innovazione. Grazie a questo bando è possibile, inoltre, sviluppare sistemi di controllo di qualità e di sicurezza alimentare e migliorare i processi per la prima lavorazione, la trasformazione, la commercializzazione all'ingrosso oppure per la vendita diretta del prodotto.Per ogni singola domanda di contributo, che andrà presentata on-line entro il prossimo 5 agosto 2024, il limite massimo di spesa ammissibile è di 1 milione di euro mentre l'intensità del sostegno può arrivare al 60%.L'assessore precisa infine che, in coerenza con le richieste degli operatori del settore, si è previsto di ammettere a questa misura anche i progetti del Programma nazionale che hanno preso il via a novembre 2022 ma che non risultano ancora conclusi. Questo, spiega il rappresentante della Giunta, per ammettere le spese già corso per quelle aziende che sono in attesa della pubblicazione di questo nuovo bando. ARC/TOF/al