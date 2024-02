Acquacoltura: Zannier, sistema regolatorio va semplificato

Pordenone, 14 feb - "I mondi dell'agricoltura, della pesca e dell'acquacoltura si stanno confrontando con una duplice problematica che desta forti preoccupazioni nel settore. Da un lato ci sono le tematiche legate alla siccità, alla carenza della risorsa idrica e alle complicazioni che gli allevamenti a mare e in laguna subiscono a causa delle morie di pesci o di infiltrazioni di specie aliene. Dall'altro l'aspetto economico, con numerose aziende messe in difficoltà dall'aumento dei costi di produzione, e un impianto regolatorio troppo complesso, impossibile da gestire. La vera sfida del presente è quella di semplificare il più possibile il sistema per tornare a renderlo autosostenibile". Con queste parole l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali e ittiche Stefano Zannier ha portato il saluto istituzionale al convegno di apertura della settima edizione di Aquafarm, manifestazione organizzata in collaborazione con l'Associazione piscicoltori italiana (Api) e l'Associazione mediterranea acquacoltori (Ama) in corso oggi e domani alla Fiera di Pordenone. Si tratta dell'unico evento internazionale in Italia dedicato esclusivamente ad acquacoltura e pesca, rivolto a tutta la filiera dai ricercatori ai produttori di tecnologie, dagli allevatori ai trasformatori e alla grande distribuzione. Alla presenza di numerose autorità locali e nazionali, Zannier ha sostenuto la necessità di ripensare le modalità di attuazione degli obiettivi comunitari che, "pur essendo condivisibili nei contenuti, sono imbrigliati dagli ostacoli burocratici a cui le imprese si trovano a far fronte. Ben venga l'assegnazione di risorse economiche - ha osservato l'assessore - ma queste rischiano di rimanere fini a se stesse se non accompagnate da una revisione dei regolamenti. Per ogni euro di contributo assegnato, le aziende non ne traggono beneficio se non per pochi centesimi". Aquafarm prosegue con un ampio spazio dedicato agli stand espositivi e con un intenso programma di convegni di alto spessore scientifico, con l'obiettivo di creare importanti occasioni di aggiornamento professionale e di incrementare le occasioni di business per tutti i portatori di interesse del settore. ARC/PAU/ma