Adunata: Anzil, valore alpino è amor patrio ed esempio per i giovani

Udine, 13 mag - "Oggi ci inchiniamo davanti al valore alpino che è amore per la propria terra, servizio per la comunità ed esempio per le giovani generazioni. Diamo il benvenuto a questa festosa Adunata, popolata da tante persone che vogliono bene alla Patria e che portano avanti questi valori. Un evento storico per la città di Udine e per il Friuli Venezia Giulia". È il saluto alle penne nere del vicepresidente della Regione Friuli Venezia Giulia Mario Anzil, in occasione dell'incontro tra le autorità civili e militari e i presidenti di sezione dell'Ana svoltosi oggi al Teatro Nuovo Giovanni da Udine nell'ambito della 94esima Adunata nazionale degli Alpini. Sul palco, tra gli altri, il ministro dei Rapporti col Parlamento Luca Ciriani, il sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, il presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero e il presidente della sezione Ana di Udine Dante Soravito de Franceschi. L'Adunata di Udine, al termine di un ricco programma di eventi collaterali, vivrà il suo clou nella giornata di domani con la sfilata per le vie della città che prenderà il via alle ore 9.00. In serata avrà luogo il passaggio della stecca in piazza I Maggio tra la sezione Ana di Udine e quella di Vicenza, che ospiterà l'edizione del 2024. ARC/PAU/gg