Adunata: Bini, Fvg è la casa degli Alpini, qui scritte pagine storiche

Udine, 12 mag - "Il Friuli Venezia Giulia è la Casa deli Alpini. Qui sono state scritte pagine di storia importanti sia nei momenti bellici che in tempo di pace. Il legame con la nostra regione è profondo e come nel 1976 il Friuli ringrazia e non dimentica: non dimentichiamo l'aiuto fornito dagli Alpini in armi e in congedo durante e dopo il terremoto, ringraziamo e non dimentichiamo per l'aiuto ricevuto durante la pandemia e in tutte le occasioni di emergenza". Così l'assessore regionale alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini, ha voluto portare il saluto dell'Amministrazione regionale alla cerimonia di inaugurazione della Cittadella militare e dell'Associazione nazionale Alpini allestita al parco Moretti in occasione della 94^ Adunata nazionale a Udine. Una cerimonia solenne iniziata con la deposizione di una corona d'alloro al cippo in memoria dei caduti della Divisione Julia al Tempio Ossario e proseguita con gli onori militari al comandante delle Truppe alpine, generale di Corpo d'armata Ignazio Gamba, che accompagnato dal presidente nazionale dell'Ana Sebastiano Favero ha passato in rassegna gli schieramenti. Sono seguiti gli interventi delle autorità, aperti dal sindaco di Udine Alberto Felice De Toni, succeduti dall'alzabandiera e dall'intervento musicale della fanfara della Brigata alpina Julia. La sinergia tra gli Alpini in armi e gli Alpini in congedo è stato il messaggio che ha sotteso l'intera manifestazione. Ripreso anche dallo stesso Bini che ha voluto espressamente ringraziare i 3mila volontari impegnati nella riuscita dell'Adunata e le migliaia di Alpini giunti a Udine per l'evento. "Questa Cittadella è una splendida vetrina per conoscere l'attività di tutti gli Alpini, la loro storia passata, il loro presente e il loro futuro, così come sono una vetrina splendida tutte le vie di Udine animate per questa quattro giorni ma anche le tante città del Friuli che in questa occasione stanno accogliendo gli Alpini con entusiasmo" ha detto ancora Bini, ricordando infine l'impegno della Regione a rendere l'Adunata un'occasione per far conoscere le bellezze del territorio. Bini, accompagnato dal generale di Corpo d'Armata Gamba, ha poi fatto visita alla Cittadella dove sono esposti mezzi blindati, elicotteri, attrezzature da paracadutisti e del genio, nonché una ricca esposizione di immagini provenienti dal Museo storico nazionale degli Alpini di Trento. ARC/SSA