Adunata: Bini, Io sono Fvg interpreta valori degli alpini

L'assessore al Turismo ha aperto l'incontro nello stand di PromoturismoFvg Trieste, 13 mag - "L'etica del lavoro, il significato del sacrificio e il senso del dovere sono i valori che accomunano il corpo degli Alpini al popolo friulano e su questa impronta abbiamo voluto promuovere il nostro territorio attraverso il marchio Io sono Friuli Venezia Giulia: una strategia che si sta rilevando vincente, in termini di flussi turistici e di un'immagine della regione sempre più diffusa anche a livello internazionale". Lo ha detto oggi a Udine l'assessore regionale al Turismo Sergio Emidio Bini in apertura del dibattito organizzato da PromoTurismoFVG nello stand di piazza XX Settembre allestito in occasione della 94.a Adunata nazionale degli Alpini e titolato 'Io sono Friuli Venezia Giulia, noi chi siamo, voi chi siete'. Tra i partecipanti all'evento i giornalisti Giuseppe Cruciani, Toni Capuozzo, Tommaso Cerno e il direttore del Messaggero Veneto Paolo Mosanghini. L'esponente della Giunta regionale, presentando lo stand allestito in occasione dell'Adunata, ha messo in evidenza l'intera parete con 30 metri di ledwall che diffonde le immagini più suggestive della regione, tra mare e montagna, l'arte e l'offerta enogastronomica. Bini ha anche posto l'accento sulla macchina organizzativa dell'Adunata, che ha potuto contare sulla piena collaborazione dell'Amministrazione regionale attraverso tutte le sue articolazioni, "con la consapevolezza dell'importanza storica della manifestazione per una regione come la nostra che ha forte il ricordo di quanto fecero gli Alpini aiutando la popolazione nei momenti immediatamente successivi al terremoto del '76". Infine l'assessore ha parlato anche dell'indotto economico generato dall'Adunata che vede protagonista non solo la città di Udine ma l'intera regione, che in questi giorni ha visto la presenza degli alpini in tutto il suo territorio. ARC/GG