Adunata: Riccardi, abbraccio dopo il 2009 con alpini di Fassa

Palmanova, 11 mag - "È stata una grande emozione reincontrare dopo tanti anni gli alpini di Fassa dopo il nostro primo incontro in quel drammatico 2009. I legami che si stringono quando si opera in emergenza e in situazioni di calamità restano forti nel tempo, nel segno della stima, dell'affetto e del riconoscimento". Sono le parole dell'assessore regionale con delega alla Protezione civile del Friuli Venezia Giulia, Riccardo Riccardi, che questo pomeriggio, nella sede di Palmanova della Pcr, ha incontrato una delegazione di alpini della sezione di Fassa, in Friuli Venezia Giulia per l'Adunata alpina. "Ricordo quando la comunità di Fassa, colpita dalla calamità del terremoto, chiese aiuto: la Protezione civile del Fvg rispose subito con l'invio di materiali utili alla costruzione di un villaggio, un centro c'è ancora e continua a essere abitato", ha rievocato Riccardi, che ha accompagnato la delegazione in visita in Sala Ottagonale, in sala operativa regionale (Sor) e nella centrale del Numero unico di emergenza Nue112. La delegazione delle penne nere di Fassa, che si tratterrà in Friuli Venezia Giulia fino a domenica, ha ringraziato la Protezione civile regionale per il supporto che diede nell'emergenza, ricordando il sollievo derivato allora dal poter disporre di spazi abitativi dopo la devastazione operata delle scosse. ARC/PT/pph