Adunata: Riccardi, alpini e Progetto autismo pezzi di cuore di Fvg

Oggi l'inaugurazione della mostra dedicata all'8° Reggimento e a Don Gnocchi Tavagnacco, 13 mag - "Siamo nati e siamo cresciuti con gli alpini: l'affetto e la grande vicinanza a tutti loro da parte della nostra comunità si evidenziano ancor più in occasione di questa sentita adunata 2023 di Udine. Le penne nere sono un pezzo del nostro cuore. Come lo è Progettoautismo Friuli Venezia Giulia, con la sua straordinaria anima generosa e forte. Esempi e valori importanti che portano a progetti e a sfide cui la politica deve essere all'altezza". Le parole dell'assessore regionale alla Disabilità e politiche sociali, Riccardo Riccardi, che questa mattina ha preso parte all'inaugurazione della mostra dedicata all'8° Reggimento Alpini e a Don Gnocchi allestita nella sede di Tavagnacco di Progettoautistmo Fvg, evento cui hanno presenziato, tra gli altri, il sindaco di Tavagnacco, Giovanni Cucci, e il comandante delle Truppe Alpine, il generale di corpo d'armata Ignazio Gamba. "Siamo davanti a una stagione straordinariamente delicata e difficile, ancor di più di una condizione normale, usciti da una situazione durissima causata dall'infezione da Covid-19 - ha sottolineato Riccardi -. Come abbiamo saputo ricostruire i nostri paesi sulle macerie del terremoto del 1976, adesso abbiamo la responsabilità e l'urgenza di avviare una ricostruzione ancor più complessa, quella immateriale, di relazioni sociali e valori: la pandemia non ha fatto altro che moltiplicare fragilità e difficoltà, mostrandole con tutta la loro gravità". "Per la cronicità, tema del nostro tempo, non credo a soluzioni per la vita delle persone dentro a modelli istituzionalizzati ma a modelli sussidiari. Progettoautismo Fvg lo dimostra: parte da una sfida che scatta nella difficoltà e che dà la forza di fare cose straordinarie. Il compito della politica è mettere realtà come questa nella posizione di liberare le sue grandi e naturali energie. Il nostro compito è quello di mettere a disposizione, strumenti e competenze per farlo, senza mai pensare di sostituirci alla forza e all'energia che un sistema sussidiario è in grado di esprimere" ha concluso Riccardi ringraziando gli alpini per le generose donazioni fatte a Progettoautismo Fvg. ARC/PT/gg