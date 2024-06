Aeronautica militare: 2. Stormo e base di Rivolto orgoglio per il Fvg

Trieste, 18 giu - "L'aeroporto di Rivolto, gestito dall'Aeronautica militare, è parte integrante della nostra comunità. Le istituzioni e i cittadini del Friuli Venezia Giulia, infatti, sono particolarmente orgogliosi di ospitare gli uomini e le donne del 2º Stormo, realtà fondamentale per la difesa aerea nazionale. Nel tempo si è creato un legame indissolubile che la Regione vuole continuare ad alimentare sostenendo i nuovi progetti e le importanti celebrazioni che vedranno come protagonista questa strategica unità operativa per il nostro Paese". Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore del Friuli Venezia Giulia Massimiliano Fedriga durante l'incontro di commiato con il comandante del 2° Stormo, colonnello Paolo Rubino, accompagnato dal colonello Giovanni Lodato che a breve avrà il compito di sostituirlo. Il 2° Stormo, intitolato alla memoria del capitano pilota Mario D'Agostini, ha sede presso l'aeroporto di Rivolto nel comune di Codroipo. Nel corso dell'incontro, che ha visto la presenza anche del vice governatore Mario Anzil, è stato richiamato il rapporto storico fra l'Aeronautica militare e il Friuli Venezia Giulia, terra di pionieri del volo e di eroi dell'aria che oggi vede la sua espressione più alta a livello internazionale nelle Frecce Tricolori, simbolo italiano nel mondo. "Con grande convinzione - ha puntualizzato Fedriga - saremo al fianco dell'Aeronautica militare e della base di Rivolto anche in occasione dei festeggiamenti per i 65 anni di attività della Pattuglia acrobatica nazionale". ARC/TOF/al