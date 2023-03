Aeronautica militare:Regione, suoi valori esempi per nuove generazioni

Codroipo, 28 mar - Un'istituzione sempre più vicina al cittadino, la cui storia, tradizione e valori rappresentano importanti esempi per le nuove generazioni e danno grande lustro a tutto il Friuli Venezia Giulia e all'intera Nazione.Questo, in sintesi, il concetto espresso stamani dal vicegovernatore del Friuli Venezia Giulia che ha preso parte all'evento celebrativo organizzato nella base aeronautica militare di Rivolto (Codroipo) per il centenario della fondazione dell'Aeronautica militare italiana, evento cui hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose, e anche numerosi alunni delle scuole del territorio.È dal Friuli Venezia Giulia che hanno spiccato il volo gli assi che furono embrione di ciò che poi sarebbe stata all'aeronautica militare: tra loro Francesco Baracca, Fulco Ruffo di Calabria, Ferruccio Ranza, Pier Ruggero Piccio, Amedeo Mecozzi e Mario D'Agostini.Tra gli importanti compiti svolti dell'Aeronautica militare italiana a servizio della collettività ci sono il trasporto in sicurezza dei pazienti in biocontenimento, il trasporto sanitario d'urgenza, la ricerca di persone in difficoltà, il supporto alla Protezione civile nei casi di pubblica incolumità, l'informazione meteo.L'esponente della Giunta ha ricordato anche l'impegno del Secondo Stormo a favore della popolazione con l'attivazione notturna per il Centro regionale trapianti, il supporto al personale dell'elisoccorso - che ha la sua sede a Campoformido, in area militare -, la collaborazione stretta col personale sanitario durante il periodo di emergenza pandemica per le vaccinazioni a domicilio anti Covid-19 a favore dei cittadini ultraottantenni, non trasportabili e vulnerabili.Il vicegovernatore ha ringraziato l'Aeronautica militare italiana anche per l'importante iniziativa benefica avviata nell'ambito delle celebrazioni per il centenario: "Un dono dal cielo per Airc", raccolta fondi che andrà a sostenere l'Associazione italiana per la ricerca sul cancro. I proventi andranno a finanziare l'acquisto di sofisticati apparecchiature tecnologiche necessarie per la ricerca delle cure contro il cancro in dotazione all'Istituto fondazione di oncologia molecolare. ARC/PT/ma