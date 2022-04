Aeroporto: Regione, confermato Marano per rilancio dopo pandemia

Trieste, 28 apr - La Giunta per le nomine riunitasi oggi a Trieste ha confermato Antonio Marano a presidente della Società Aeroporto Fvg Spa.Lo ha comunicato l'assessore regionale alle Finanze, la quale ha sottolineato il buon lavoro svolto da Marano in una fase storica contrassegnata dalla pandemia che ha ridotto gli spostamenti delle persone e quindi anche il traffico aereo.Proprio in un'ottica di rilancio, come ha spiegato l'esponente dell'Esecutivo regionale, la professionalità e l'esperienza di Antonio Marano potranno guidare lo scalo regionale verso un recupero delle quote di mercato, come per altro indicato nelle linee di indirizzo di gestione della Giunta regionale.Una ripartenza, come ha osservato l'assessore, che troverà nel socio privato di maggioranza (la holding 2i Aeroporti) una partnership capace di attuare delle scelte adeguate alle opportunità di sviluppo offerte dalla situazione post-Covid.Marano, classe 1960, originario di Tarvisio e nato a Villach (Austria), è laureato in diritto internazionale e vanta una lunga esperienza nel mondo bancario e finanziario, ma anche in quello delle infrastrutture (Creditanstalt Finanziaria, Commerzbank, Autostrade, Cir e Unicredit, fra le altre aziende in cui ha lavorato). Prima di diventare presidente dell'aeroporto è stato amministratore delegato a Milano di Tangenziale Est Esterna S.p.A. e di Partners 4 Energy. ARC/GG