Aeroporto: Regione, ok bilancio 2021 e bene mantenimento occupazione

Obiettivo è cogliere opportunità della ripartenza post-Covid e della Zls



Trieste, 3 mag - Il ringraziamento da parte dell'Amministrazione regionale ai vertici della società per aver gestito al meglio, in una fase emergenziale, l'aeroporto del Friuli Venezia Giulia, conseguendo un equilibrio finanziario tutt'altro che scontato e mantenendo i livelli occupazionali pre-pandemia. In prospettiva, l'obiettivo deve essere quello di mettere a frutto la partnership con 2i Aeroporti per rilanciare lo scalo cogliendo le opportunità della ripartenza post-Covid, con il ritorno dei viaggi e dei flussi turistici, in un'ottica di crescita e di sviluppo di tutta l'economia regionale.



Questo il concetto espresso oggi a Ronchi dei Legionari in occasione dell'Assemblea ordinaria dei soci della Aeroporto Friuli Venezia Giulia S.p.a. avente all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2021.



La società, come ha aggiunto l'assessore, a seguito dell'approvazione del bilancio e del rinnovo del Consiglio di amministrazione con la conferma alla presidenza di Antonio Marano, è proiettata con convinzione al futuro grazie anche alle potenzialità della posizione strategica dell'aeroporto rafforzata dai benefici derivanti dall'istituzione della Zona logistica semplificata che interessa anche questo territorio.



Come ha sottolineato l'esponente della Giunta regionale, i risultati conseguiti testimoniano la competenza e la professionalità degli amministratori, che si sono prodigati in un lavoro duro e faticoso a causa delle ripercussioni del Covid e svolto in silenzio al di fuori dei riflettori mediatici.



In particolare l'assessore ha rimarcato la lungimiranza di alcune decisioni intraprese dalla società, come ad esempio quella - nei momenti più duri del lockdown - di coordinare la chiusura dello scalo in funzione dei voli ancora in essere.



In relazione al risultato di gestione 2021, l'assessore ha poi ricordato l'incremento del traffico aereo rispetto al 2020, sia per quanto concerne i movimenti aerei (+20,7%) che per quanto riguarda i passeggeri (+66,8%). Una performance che ha determinato un aumento del volume dei ricavi e generato un margine intermedio ancora positivo, ma non in grado di assorbire gli oneri derivanti dagli ammortamenti e dagli accantonamenti.



In merito alla composizione societaria, dal 2019 Regione Friuli Venezia Giulia detiene il 45% del capitale sociale in seguito all'atto di cessione, da parte della stessa Amministrazione regionale, delle quote azionarie rappresentative del 55% in favore di 2i Aeroporti S.p.a. di Milano. ARC/GG/dfd