Affitti: proroga al 30/6 termini fabbisogni Comuni sostegno locazioni

Pordenone, 18 mar - È stato prorogato al 30 giugno il termine entro il quale i Comuni devono rappresentare alla Regione i fabbisogni per il sostegno alle locazioni. Lo ha deciso la Giunta regionale approvando una specifica delibera su proposta del governatore.L'indicazione di spostare il termine di un mese - normalmente la scadenza è fissata al 31 maggio - è conseguente al fatto che, recentemente, è stato approvato un regolamento che va a modificare quello precedente e che è entrato in vigore il 16 marzo. Pertanto, non avendo ancora i Comuni emanato i bandi per la presentazione delle domande da parte dei cittadini, la Regione ha ritenuto opportuno dare alle amministrazioni locali i tempi adeguati relativamente alle istruttorie sulle domande che saranno presentate.La deliberazione dovrà poi essere pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. ARC/AL/gg