Agenda digitale: Callari, Regioni supportano sforzo Comuni

Trieste, 11 nov - "L'attivazione di un fondo nazionale di 50 milioni per favorire la digitalizzazione delle Amministrazioni comunali è il prodotto di un grande sforzo delle Regioni per supportare l'adeguamento alle principali piattaforme dei Comuni, specie quelli che sono più in difficoltà nell'innovare. Si tratta di un progetto ambizioso per modalità e tempi di realizzazione che evidenzia il protagonismo delle Regioni nell'Agenda digitale". Lo ha affermato l'assessore del Friuli Venezia Giulia ai Sistemi informativi Sebastiano Callari, che è intervenuto nella veste di presidente della Commissione speciale per l'Agenda digitale alla videoconferenza convocata oggi con le Regioni dal ministro dell'Innovazione Paola Pisano. Definito in un bando nazionale, il finanziamento premierà in quota parte i progetti presentati dalle varie Regioni, libere di poter integrare il fondo con proprie risorse aggiuntive. L'erogazione degli importi avverrà con un anticipo pari al 20 per cento seguito da un rimborso per ogni azione connessa a ogni singolo progetto. La fase istruttoria dovrà essere completata entro il 28 febbraio. "In questa prospettiva e davanti a un'opportunità che pure ha una scadenza molto ravvicinata - ha rilevato Callari - le Regioni giocano un ruolo di aggregazione e di regia per i territori che hanno la necessità ad agganciarsi alle nuove piattaforme digitali. Continuiamo a spingere verso una trasformazione che garantisca la massima uniformità dei servizi e uguali opportunità a tutte le pubbliche amministrazioni, anche considerando che i grandi comuni sono organizzati mentre i piccoli enti hanno bisogno del supporto delle Regioni". Il ministro Pisano, che ha ringraziato l'assessore Callari per il suo ruolo di catalizzatore nell'iniziativa, ha evidenziato come questa cooperazione tra Governo e Regioni possa rappresentare un modello promettente in vista di azioni che vedranno disponibili più ingenti risorse legate al Recovery Fund.