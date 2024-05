AGENZIA REGIONE CRONACHE - domani (2)

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA -------------------------------------------------------- piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste registrata al n. 299 del Tribunale di Trieste tel. 040.3773690 fax 040.3773646 email redazione.arc@regione.fvg.it -------------------------------------------------------- direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani -------------------------------------------------------- DOMANI DALLA REGIONE ------------------------------------------------------- GIOVEDÌ 15 MAGGIO 2024 -------------------------------------------------------1. UDINE: Palazzo Belgrado (sala del Consiglio), piazza Patriarcato 3, ore 9.30 - L'ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE partecipa al Comitato di Sorveglianza del PR FESR 2021-2027 "Investimenti a favore dell'occupazione e della crescita"2. CIVIDALE DEL FRIULI: Isis Paolino d'Aquileia, via Istituto Tecnico Agrario 42, ore 9.30 - L'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E FAMIGLIA e L'ASSESSORE REGIONALE ALLE RISORSE AGROALIMENTARI, FORESTALI E ITTICHE intervengono alla giornata conclusiva della celebrazione del Centenario dell'Istituto Agrario di Cividale del Friuli3. UDINE: Palazzo D'Aronco, Salone del Popolo, ore 10.00 - L'ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE all'inaugurazione della mostra di Giorgio Celiberti "Memorie del Passato"4. ROMA, ore 14.00 - L'ASSESSSORE REGIONALE AL PATRIMONIO interviene al Tavolo Demanio Marittimo5. ZUGLIANO: Centro Balducci, piazza della Chiesa 1, ore 14.30 - L'ASSESSORE REGIONALE AL LAVORO, FORMAZIONE, ISTRUZIONE, RICERCA, UNIVERSITÀ E FAMIGLIA partecipa al convegno promosso dal Coordinamento Associazioni Salute Mentale "Il diritto al lavoro in salute mentale"6. UDINE: sede CAFC, viale Palmanova 192, ore 15.00 - L'ASSESSORE REGIONALE ALLE FINANZE partecipa all'illustrazione dello studio commissionato dall'Ausir "I modelli di aggregazione fra le società in house del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani operanti in Regione"7. MANIAGO: Piazza Italia, ore 18.30 - L'ASSESSORE REGIONALE ALLE INFRASTRUTTURE E TERRITORIO partecipa alla cerimonia di premiazione della "2024 Paracycling Road World Cup" ARC