AGENZIA REGIONE CRONACHE - domani

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA --------------------------------------------------------- piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste registrata al n.299 del Tribunale di Trieste tel 0403773690 fax 0403773646 email redazione.arc@regione.fvg.it --------------------------------------------------------- direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani --------------------------------------------------------- DOMANI DALLA REGIONE --------------------------------------------------------- LUNEDÌ 18 OTTOBRE 2021 --------------------------------------------------------- 1. TRIESTE - ore 9.00 - GIUNTA straordinaria



2. TRIESTE: Consiglio regionale, piazza Oberdan 6, ore 10.00 - ROBERTI in quinta Commissione



3. TOLMEZZO: ISIS "Solari", via Aldo Moro 30, ore 11.00 - ROSOLEN a conferenza stampa di presentazione degli interventi di edilizia scolastica (foto)



4. TRIESTE: sede Regione, via dell'Orologio 1, ore 11.00 - CALLARI a seduta in vdc della Commissione per l'Innovazione tecnologica e la Digitalizzazione



5. SAN GIORGIO DI NOGARO: Impianto I.BLU, via Alessandro Volta 13, ore 11.00 - FEDRIGA a inaugurazione dell'impianto di riciclo e produzione di Bluair (foto/tv)



6. PORDENONE: via Montereale 32, ore 14.00 - FEDRIGA e RICCARDI a inaugurazione cittadella della salute (foto/tv) ARC