AGENZIA REGIONE CRONACHE - domani

1. PALMANOVA: Polveriera Napoleonica "Garzoni", ore 9.00 - ZANNIER, partecipazione all'Assemblea regionale CIA (foto) 2. UDINE: Parco della Rimembranza, ingresso principale in via A. Diaz 3, ore 10.00 - RICCARDI, Cerimonia in memoria del Questore Giovanni Palatucci (foto) 3. PORDENONE: Fiera Viale Treviso 1, ore 11.00 - ZANNIER all'inaugurazione della 41^ edizione di Ortogiardino (foto) 4. FORGARIA DEL FRIULI: Municipio, sala consiliare, Piazza 3 Martiri 4, ore 10.30 - GIBELLI alla presentazione progetto "Ri-scoperte" (foto) 5. PORDENONE: Seminario diocesano, Sala Consiliare, Via del Seminario 1, ore 11.00 - ROBERTI partecipa alla conferenza stampa celebrazioni in onore Cardinale Celso Costantini (foto) 6. TRIESTE: Palazzo della Regione, Sala Predonzani, ore 11.30 - ROSOLEN, presentazione campagna Pillole di Parità (foto/tv)



7. UDINE: Palazzo Giacomelli, Via Grazzano 1, ore 17.00 - RICCARDI, mostra "lo spazio tra la gente" (foto) ARC