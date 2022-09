AGENZIA REGIONE CRONACHE - domani

AGENZIA REGIONE CRONACHE AGENZIA QUOTIDIANA DI STAMPA DELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA --------------------------------------------------------- piazza Unità d'Italia 1 - 34121 Trieste registrata al n.299 del Tribunale di Trieste tel. 040.3773690 fax 040.3773646 email redazione.arc@regione.fvg.it --------------------------------------------------------- direttore responsabile Demetrio Filippo Damiani --------------------------------------------------------- DOMANI DALLA REGIONE --------------------------------------------------------- SABATO 24 SETTEMBRE 2022 ---------------------------------------------------------



1. PALMANOVA: Auditorium San Marco, via Scamozzi 5, ore 9.00 Il vicegovernatore interviene al congresso "Le persone con disturbi cognitivi e demenze, la psicologia e l'offerta di supporto socio-sanitario" 2. PORDENONE: Largo San Giovanni Bosco 16, ore 10.30 - Il vicegovernatore interviene all'inaugurazione della nuova sede dell'Ordine Provinciale Medici Chirurghi e Odontoiatri



3. UDINE: Galleria Tina Modotti, via Paolo Sarpi (ex mercato del pesce), ore 10.30 - L'assessore regionale alle Finanze interviene all'inaugurazione della mostra Andos "l'angoscia la forza la rinascita"



4. SAN DANIELE DEL FRIULI: sede Meccanotecnica, via mons. Oscar Romero 57, ore 17.30 - L'assessore regionale alle Attività produttive e Turismo partecipa alla cerimonia per i 30 di attività dell'Azienda



5. PANTIANICCO: Casa del Sidro, ore 17.30 - L'assessore regionale alle risorse agroalimentari e forestali interviene all'inaugurazione della 51^ Mostra regionale della Mela ARC