AGENZIA REGIONE CRONACHE - oggi

1. COLLOREDO DI MONTE ALBANO: sede Comunità Collinare, piazza Castello 7, ore 9.30 - assessori regionali alle Autonomie locali e alle Finanze intervengono alla celebrazione 55° anniversario della fondazione della Comunità Collinare



2. GEMONA: piazzale Chiavola e Caserma Goi Pantanali, ore 9.30 - vicegovernatore (ore 9.30) e l'assessore regionale alle Finanze (intorno alle 10.30) alle celebrazioni per l'anniversario del terremoto



3. MANZANO: Acetaia Midolini, via delle Fornaci 1, ore 10.00 -assessore regionale alle Attività produttive e Turismo interviene all'Open Day



4. PORDENONE: Seminario Diocesano, via Seminario 1 (Aula Magna), ore 10.30 - assessore regionale alle Risorse agroalimentari interviene alla cerimonia conclusiva delle celebrazioni per il centenario della sede del Seminario Diocesano



5. TRICESIMO: Municipio, piazza Ellero 1, ore 12.00 - vicegovernatore a sopralluogo delle opere compiute e in fase di ultimazione



6. GEMONA: Polisportivo comunale, via Velden, ore 16.00 - assessore regionale alle Finanze interviene all'inagurazione della sede sociale Rugby Gemona



7. CARLINO: via Marano 128, loc. Maranutto, ore 16.30 - assessore regionale alle Attività produttive e Turismo interviene all'inaugurazione dello Showroom di Nautica Ceccherini ARC/GG