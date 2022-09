Agricoltura: con Oscar Green emerge innovazione giovani imprenditori

Udine, 9 set - In questi anni di difficoltà il settore agricolo ha dimostrato una grande adattabilità e gli Oscar Green sono la testimonianza che i giovani imprenditori, con la loro proposta di soluzioni innovative, sono la luce per guardare con speranza al futuro. Questa la sintesi del messaggio che l'assessore regionale alle Risorse agroalimentari, forestali, ittiche e montagna ha rivolto a Udine in occasione della consegna dei premi Oscar Green, sedicesima edizione del concorso promosso da Coldiretti Giovani Impresa nazionale e patrocinato dal ministero delle Politiche agricole - presente alla premiazione anche il ministro - che riconosce l'innovazione, valorizza i progetti dei giovani imprenditori e promuove l'agricoltura di qualità. L'assessore si é soffermato anche sull'attuale emergenza energetica da affrontare con un intervento comune, unitario e significativo per la produzione sostenibile, sia in termini ambientali che economici, altrimenti nessuna soluzione sarà efficace a mantenere e sviluppare il mercato. A nome della Regione ha poi rivolto un ringraziamento a Coldiretti e alle attività imprenditoriali, definite un baluardo del fare agricoltura sostenibile oltre il mero paradigma ideologico. I premi sono stati consegnati a "Sviluppo lento" di Fasan Nicola Agribirrificio Borgo Decimo di Azzano Decimo; "Basta credere - Dopo di noi" di Davide Samsa Società Agricola Samsa Paolo & C.s.s di Fogliano; "Bastano semplicità e rispetto" - Marta di Piller Roner Azienda Agricola Plodar Kelder di Sappada; "La sostenibile leggerezza dell'uva" de La Delizia Vini - Viticoltori friulana S.c.a; "Refoscollection. Il giardino del Refosco" di Marco Tonutti Azienda Agricola Tonutti Dino e Marco di Tavagnacco; "Spiripau, Spirulina bio italiana" - Federico Paulitti Società Agricola Paulitti & C. di Pocenia. I progetti premiati vanno dalla birra artigianale che "sa aspettare", alla fattoria che ospita ragazzi con disabilità intellettive, la riscoperta di un antico formaggio sappadino, la bottiglia interamente sostenibile, un viaggio tra i Refoschi, la coltivazione sostenibile dell'alga Spirulina. Il Friuli Venezia Giulia conta circa 800 giovani imprenditori agricoli in rappresentanza del 6 per cento degli imprenditori di settore. ARC/SSA/al